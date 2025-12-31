Минобороны рассказало о хронологии атаки Киева на резиденцию Путина

Кроме того, над территорией Новгородской области огнем подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил сбит сорок один украинский БПЛА: с 3 часов 18 минут до 5 часов 1 минуты 29 декабря сбиты одиннадцать БПЛА; с 6 часов 20 минут до 7 часов 13 минут 29 декабря – двенадцать БПЛА; с 7 часов 46 минут до 8 часов 30 минут 29 декабря – ещё восемнадцать БПЛА.