Минобороны рассказало о хронологии атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 31.12.2025
Минобороны рассказало о хронологии атаки Киева на резиденцию Путина
Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков на брифинге рассказал о хронологии поражения украинских БПЛА, летевших на... РИА Новости, 31.12.2025
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Минобороны рассказало о хронологии атаки Киева на резиденцию Путина

Минобороны рассказало о хронологии поражения БПЛА, летевших на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков на брифинге рассказал о хронологии поражения украинских БПЛА, летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
"Обращаю внимание на карту, где отмечены поражения украинских БПЛА", - сказал Романенков.
Так, над территорией Брянской области было сбито сорок девять БПЛА: с 20 часов 27 минут до 21 часа 16 минут 28 декабря уничтожены два БПЛА; с 23 часов 15 минут 28 декабря до 0 часов 7 минут 29 декабря – сбито семнадцать БПЛА; с 00 часов 51 минуты до одного часа 7 минут 29 декабря сбиты три БПЛА; с 2 часов 5 минут до 3 часов 56 минут 29 декабря уничтожены двадцать семь БПЛА.
Также над территорией Смоленской области в один час 50 минут 29 декабря был перехвачен один БПЛА.
Кроме того, над территорией Новгородской области огнем подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил сбит сорок один украинский БПЛА: с 3 часов 18 минут до 5 часов 1 минуты 29 декабря сбиты одиннадцать БПЛА; с 6 часов 20 минут до 7 часов 13 минут 29 декабря – двенадцать БПЛА; с 7 часов 46 минут до 8 часов 30 минут 29 декабря – ещё восемнадцать БПЛА.
"В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено", - заявил Романенков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьБрянская областьВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьКиев
 
 
Заголовок открываемого материала