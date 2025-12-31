Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Начальник расчета ПВО рассказал об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник расчета ПВО РФ с позывным "Гром" рассказал на видео Минобороны РФ об успешном отражении атаки украинских беспилотников на новгородскую резиденцию президента РФ Владимира Путина.

На видео, обнародованном российским оборонным ведомством, начальник расчета сил ПВО с позывным "Гром" рассказал о ходе отражения попытки атаки. На мониторе российские военные наблюдали, как сбиваются украинские дроны.

"Расчет отработал штатно, все цели были уничтожены", - сказал "Гром".