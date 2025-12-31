Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал возможную цель атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 31.12.2025 (обновлено: 13:03 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/ataka-2065832771.html
Лукашенко назвал возможную цель атаки Киева на резиденцию Путина
Лукашенко назвал возможную цель атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко назвал возможную цель атаки Киева на резиденцию Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что целью атаки ВСУ на резиденцию главы российского государства Владимира Путина был срыв мирного... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:50:00+03:00
2025-12-31T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
сергей лавров
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_533:2:2650:1193_1920x0_80_0_0_e0a079dc293683b30898472948e2ad00.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
белоруссия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_f2f71d66991b869f04f101dcaabb6ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, сергей лавров, белоруссия, россия, киев, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, Киев, Мирный план США по Украине
Лукашенко назвал возможную цель атаки Киева на резиденцию Путина

Лукашенко: целью атаки на резиденцию Путина мог быть срыв мирного процесса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что целью атаки ВСУ на резиденцию главы российского государства Владимира Путина был срыв мирного процесса по Украине.
«
"Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения. Что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил: ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный трек - идем по нему", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСергей ЛавровБелоруссияРоссияКиевМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала