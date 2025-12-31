Резиденция Путина не пострадала после атаки украинских беспилотников

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ущерба резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области во время отражения террористической атаки киевского режимы не допущено, сообщил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.