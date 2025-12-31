Резиденция Путина не пострадала после атаки украинских беспилотников

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ущерба резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области во время отражения террористической атаки киевского режимы не допущено, сообщил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено", - сообщил Романенков.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00