Резиденция Путина не пострадала после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 31.12.2025 (обновлено: 12:31 31.12.2025)
Резиденция Путина не пострадала после атаки украинских беспилотников
Ущерба резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области во время отражения террористической атаки киевского режимы не допущено, сообщил на...
Резиденция Путина не пострадала после атаки украинских беспилотников

ВКС: резиденция Путина в Новгородской области после атаки Киева не пострадала

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ущерба резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области во время отражения террористической атаки киевского режимы не допущено, сообщил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено", - сообщил Романенков.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
