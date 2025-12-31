Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию Путина нет - РИА Новости, 31.12.2025
12:11 31.12.2025
Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию Путина нет
Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию Путина нет - РИА Новости, 31.12.2025
Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию Путина нет
Пострадавших и разрушений на территории РФ после отражения террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ нет, сообщил на брифинге... РИА Новости, 31.12.2025
россия, владимир путин, киев, в мире
Россия, Владимир Путин, Киев, В мире
Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию Путина нет

Пострадавших после отражения атаки Киева на резиденцию президента РФ нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений на территории РФ после отражения террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ нет, сообщил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет", - сообщил Романенков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Попытка удара Киева по резиденции Путина была спланированной, заявили в ВКС
Вчера, 12:08
 
РоссияВладимир ПутинКиевВ мире
 
 
