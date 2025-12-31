Атака на резиденцию Путина началась 28 декабря около 19:20

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Факт воздушной атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина был вскрыт около 19.20 мск 28 декабря, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
"Около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 года подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины", - сказал Романенков.
