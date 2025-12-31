Рейтинг@Mail.ru
Атака на резиденцию Путина началась 28 декабря около 19:20 - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 31.12.2025 (обновлено: 12:31 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/ataka-2065827781.html
Атака на резиденцию Путина началась 28 декабря около 19:20
Атака на резиденцию Путина началась 28 декабря около 19:20 - РИА Новости, 31.12.2025
Атака на резиденцию Путина началась 28 декабря около 19:20
Факт воздушной атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина был вскрыт около 19.20 мск 28 декабря, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:09:00+03:00
2025-12-31T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
черниговская область
владимир путин
воздушно-космические силы россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
россия
новгородская область
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, черниговская область, владимир путин, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, Черниговская область, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Атака на резиденцию Путина началась 28 декабря около 19:20

ВКС зафиксировали атаку БПЛА на резиденцию Путина 28 декабря около 19:20

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Факт воздушной атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина был вскрыт около 19.20 мск 28 декабря, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
"Около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 года подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины", - сказал Романенков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьЧерниговская областьВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала