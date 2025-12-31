Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 31.12.2025 (обновлено: 12:29 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/ataka-2065823023.html
Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом
Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом - РИА Новости, 31.12.2025
Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T11:16:00+03:00
2025-12-31T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
белоруссия
новгородская область
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000799_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_29154e739dbfd3fa562c8ea73b9d7477.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
https://ria.ru/20251231/moskva-2065783178.html
россия
белоруссия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000799_447:0:1552:828_1920x0_80_0_0_e18e685834c36211fab915c18a6c5f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, россия, белоруссия, новгородская область, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Белоруссия, Новгородская область, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

Лукашенко назвал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", сообщило агентство Белта.
"Это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!" - сказал Лукашенко, отвечая во время посещения холдинга "Горизонт" на вопрос журналистов про атаку на резиденцию Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
По словам Лукашенко, он думает, к чему атака дронов ВСУ могла привести. "Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, - я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит", - сказал президент, отметив, что у России есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Зеленского, когда он там будет.
Лукашенко констатировал, что в ходе этого конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны.
"Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - сказал Лукашенко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияБелоруссияНовгородская областьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала