Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

Лукашенко констатировал, что в ходе этого конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны.

"Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - сказал Лукашенко.