Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", сообщило агентство Белта.
30 декабря 2025, 08:00
По словам Лукашенко, он думает, к чему атака дронов ВСУ могла привести. "Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, - я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит", - сказал президент, отметив, что у России есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Зеленского, когда он там будет.
Лукашенко констатировал, что в ходе этого конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны.
"Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - сказал Лукашенко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Вчера, 08:00