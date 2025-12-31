Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 31.12.2025 (обновлено: 16:50 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/ataka-2065815967.html
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 31.12.2025
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ
Двое мужчин и женщина получили баротравмы в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T09:22:00+03:00
2025-12-31T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065858678_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_514c3f552a67561598942517d2472dea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065858678_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9b293f4160fd28dfd079b7f491ba8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ

В Белгородской области 2 мужчин и женщина получили травмы из-за боеприпаса ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Двое мужчин и женщина получили баротравмы в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В посёлке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались… В результате прилёта боеприпаса выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и трёх хозпостройках. Одно домовладение частично разрушено. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что всем жителям, чьи дома временно непригодны для проживания из-за повреждений, будет предложено разместиться в пунктах временного размещения на время проведения восстановительных работ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала