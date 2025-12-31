https://ria.ru/20251231/ataka-2065815967.html
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 31.12.2025
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ
Двое мужчин и женщина получили баротравмы в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 31.12.2025
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ
В Белгородской области 2 мужчин и женщина получили травмы из-за боеприпаса ВСУ