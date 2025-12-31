Дагестанского журналиста перевели под домашний арест по делу о хищении

МАХАЧКАЛА, 31 дек - РИА Новости. Бывший гендиректор республиканского информационного агентства "Дагестан" Магомед Магомедов, который был заключен под стражу по подозрению в хищении бюджетных денег, переведен под домашний арест, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
В ноябре Магомедов, будучи главным редактором газеты "Молодежь Дагестана", был задержан и арестован до 20 января по уголовному делу о мошенничестве. По данным следствия, он в должности гендиректора "Дагестан" незаконно издавал приказы и принимал на работу людей, которые фактически там не трудились. В результате в течение нескольких лет он похищал бюджетные деньги, перечисляя средства на банковские счета "мертвых душ". Также, как установило следствие, Магомедов заключил ряд договоров на проведение различных работ, однако на самом деле эти услуги не оказывались, и в каждом из эпизодов были похищены бюджетные деньги.
"Кировский районный суд города Махачкалы принял гуманное решение и перевел под домашнее содержание экс-директора РИА (республиканского информационного агентства - ред.) "Дагестан" Магомеда Магомедова. Это было сделано, учитывая состояние его здоровья. Как уже ранее я писал, он в 2022 году перенес очень серьезную операцию на сердце", – рассказал Хадулаев.
По его словам, Магомедов "готов содействовать в разбирательстве дела".
