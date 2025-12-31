Предки русских, фараоны и мумии: семь древних тайн, раскрытых в 2025-м

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Гробницы фараонов, древнейшие орудия труда и самые ранние мумии — уходящий год оказался богат на археологические находки. Однако открытия совершали не только на раскопках: помогали генетики, лингвисты и другие ученые. Самые интересные тайны прошлого, которые были разгаданы в 2025-м, — в материале РИА Новости.

Денисовцы обрели лицо

Денисовцы — вид (по другой версии — подвид) людей, которые существовали в одно время с неандертальцами и человеком современного типа. Был открыт благодаря методу зооархеологической масс-спектрометрии — ZooMS, выявляющей характерные для каждого вида пептидные последовательности в белке коллагене, который содержится в кости. Достаточно совсем небольшого фрагмента. Так, для открытия наших доисторических "кузенов" хватило фаланги пальца ребенка, найденного в Денисовой пещере на Алтае. Долгое время это была крупнейшая известная часть скелета, принадлежащая виду. Но теперь мы можем посмотреть дальним родственникам в лицо: исследование китайских ученых позволило отнести к денисовцам целый череп.

Фрагмент скелета, который некоторые исследователи относили к новому виду Homo longi, нашли у китайского Харбина. Возраст — более 146 000 лет. Авторы работы выделили митохондриальную ДНК (мтДНК) из зубного камня. Она оказалась родственна ветви ранних денисовцев из пещеры на юге Сибири. Таким образом, подтвердилось, что представители вида некогда населяли огромные территории Азии — от Сибири до северо-востока Китая.

Кем были предки русских, англичан, индийцев

Половина человечества говорит на индоевропейских языках — от английского и русского до хинди и греческого. Долгие века загадкой оставалось, где и когда зародилась эта языковая семья. Исследование, опубликованное в Nature, убедительно доказывает: прародина находилась на территории современной России, а первыми носителями стали народы, жившие 6400-6000 лет назад к северу от Черного моря.

Это было не единое "чистое" племя, а динамичный "плавильный котел" эпохи позднего каменного века, где смешались охотники-собиратели с севера и земледельцы с предгорий Кавказа. Генетический анализ более 400 древних геномов показал, что из этого смешения около 4400 года до н. э. сформировалась популяция, которую ученые обозначают как CLV. Именно от нее произошли знаменитые ямники (представители ямной культуры) — скотоводы евразийских степей, примерно 5300 лет назад освоившие колесные повозки и начавшие экспансию по всему свету.

© Иллюстрация РИА Новости Карта миграций народов ямной культуры © Иллюстрация РИА Новости Карта миграций народов ямной культуры

Интересно, что сам индоевропейский язык, судя по всему, возник раньше ямников. Одна ветвь CLV мигрировала через Кавказ в Анатолию, заложив основы хеттского языка, а другая, смешавшись с местными охотниками-собирателями, сформировала ямную культуру, чьи гены и язык затем стремительно распространились по Евразии.

Открытие опровергает старые расистские мифы о "чистых арийцах" и рисует сложную картину: индоевропейские языки родились в зоне контактов разнородных групп, а их глобальный успех связан с демографическим взрывом небольшой, почти исчезнувшей популяции, которая сумела пережить кризис и, освоив технологии, изменила мир.

Отметим, что в исследовании участвовали в том числе российские ученые.

Тайны скифов раскрыты

Специалисты Центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус" (Сочи) и других учреждений провели масштабное генетическое исследование, проанализировав ДНК 131 человека из скифских захоронений в Великой Скифии (от Северного Причерноморья до Среднего Дона).

Результаты подтвердили: скифы — европеоиды ираноязычного происхождения с характерными генетическими особенностями. У них нашли варианты генов, связанные с рыжими волосами и "бронзовой" кожей (что, возможно, объяснялось склонностью к накоплению в организме железа из-за мясной диеты). Общество имело патрилинейную структуру: мужская элита принадлежала к одной отцовской гаплогруппе R1a1a, тогда как материнские были разнообразны. Нередко случались близкородственные браки.

© Public domain Аттикская краснофигурная вазопись, показывающая скифского лучника, работа вазописца Эпиктета, около 520-500 годов до н. э. © Public domain Аттикская краснофигурная вазопись, показывающая скифского лучника, работа вазописца Эпиктета, около 520-500 годов до н. э.

Исследование также раскрыло детали образа жизни скифов. Анализ зубной эмали показал, что их рацион, состоявший в основном из мяса и молочных продуктов с добавлением зелени, был на удивление здоровым — кариес полностью отсутствовал. Однако была выявлена редкая мутация гена ALDOB, вызывающая наследственную непереносимость фруктозы. Это означает, что скифы, вероятно, практически не употребляли фрукты, мед и другие продукты, содержащие этот сахар, что позволяло им избегать тяжелых симптомов и доживать до преклонных лет.

Хотя сам народ давно исчез, генетическое наследие скифов сохранилось в современных популяциях. Материнские линии чаще встречаются в Польше, Дании и на северо-западе России, отцовские — на юге России, Кавказе, Ближнем Востоке, в Северной Европе и Скандинавии. Таким образом, древние скифы не только оставили яркий след в истории, но и повлияли на генетический ландшафт Евразии, а их "диетические" мутации до сих пор встречаются у современных людей.

Древнейшие мумии

Команда ученых из КНР, Японии и других стран выявила самые древние образцы искусственной мумификации — охотники-собиратели Юго-Восточной Азии пытались сохранять тела покойных еще 12 000 лет назад. Это намного раньше, чем знаменитые традиции у культуры Чинчорро в Чили (порядка 7000 лет назад) и в Древнем Египте (4500).

Ученые, проанализировав 54 захоронения возрастом от 12 000 до 4000 лет, пришли к выводу, что характерные для них свернутые, почти "связанные" позы скелетов и следы локального обугливания костей — не случайность. С помощью рентгеноструктурного анализа и инфракрасной спектроскопии удалось доказать, что тела умерших перед погребением подвергались длительному копчению на дыму для консервации.

Тела, вероятно, туго связывали сразу после смерти и подвешивали над тлеющим огнем на недели или даже месяцы в условиях влажного климата, где естественная мумификация невозможна.

Традиция демонстрирует поразительную преемственность: почти идентичные методы сохранения тел задокументированы этнографами у народов Горного Папуа (например, дани) и в некоторых регионах Австралии, где это практиковалось вплоть до недавнего времени.

Как сделали статуи острова Пасхи

Остров Пасхи (Рапа-Нуи) давно озадачивал ученых: небольшое изолированное общество каким-то образом создало более 1000 гигантских каменных статуй (моаи), не имея, судя по всему, централизованной власти. Новое исследование, основанное на детальнейшей 3D-модели главного карьера Рано-Рараку, все разъяснило.

Ученые с помощью дронов сделали более 11 тысяч снимков и построили первую полную цифровую карту каменоломни. Выявили не менее 30 независимых "мастерских", разбросанных по склонам кратера, каждая со своими методами резьбы и следами одновременной работы. По мнению авторов публикации, это доказывает, что изготовление статуй не контролировалось единым вождем или жреческой кастой, а было децентрализованным процессом, где разные кланы (мата) параллельно высекали своих моаи, адаптируясь к местным условиям.

© Depositphotos.com / shinylion Одиночная статуя моаи на острове Пасхи © Depositphotos.com / shinylion Одиночная статуя моаи на острове Пасхи

Это прекрасно согласуется с этнографическими данными, описывающими Рапа-Нуи как общество конкурирующих родственных групп, и другими археологическими свидетельствами — например, с тем, что для транспортировки и установки даже самых больших статуй требовались усилия всего 15-50 человек.

Таким образом, монументальность острова — это результат сложной кооперации в горизонтальной социальной сети. Кланы, сохраняя автономию и даже конкурируя, следовали общим культурным канонам, что и привело к стилистическому единству моаи. Стереотип о том, что любое грандиозное строительство в прошлом обязательно требовало централизованного государства с деспотичной властью, опровергнут.

Расшифрована древняя письменность

Более ста лет назад на скалах пещер и в руслах высохших рек в регионе Дофар (Оман) обнаружили загадочные надписи. Прочитать их никто не мог — до последнего времени. Лингвист из Университета штата Огайо Ахмад аль-Джаллад, изучив тысячи фотографий этих надписей, совершил прорыв : дешифровал основной вариант письма (так называемый скрипт 1). Ключом послужила находка нескольких последовательностей из 26 уникальных символов. Ученый сопоставил их порядок с известными алфавитами Древней Аравии, что позволило "озвучить" знаки и приступить к чтению текстов.

Анализ показал: графика дофарийских символов, вероятнее всего, происходит от североаравийского письма Тамудик B, использовавшегося на территории современной Саудовской Аравии. Это свидетельствует о миграции письменности с севера на юг Аравийского полуострова, что меняет прежние представления о культурных связях в регионе. Язык надписей оказался не арабским, а древним родственником доисламских языков Омана, часть которых сохранились до сих пор.

CC0 / Xenia2024 / Письменность дофари под более поздними наскальными рисунками и современными арабскими надписями CC0 / Xenia2024 / Письменность дофари под более поздними наскальными рисунками и современными арабскими надписями

Дешифровка уже помогает переосмыслить археологические находки. Так, в одной из надписей упоминается божество Сумху, что подтверждает происхождение названия древнего портового города Сумхурам — "Сумху возвышен". Тексты, вероятно, имели ритуальный или учебный характер: возможно, их наносили как обереги или как упражнения для запоминания алфавита.

Впервые за сто лет: найдена гробница фараона

Следующий пример напоминает о том, что в археологии важны не только сами раскопки, но и анализ и интерпретация результатов полевого сезона. Строго говоря, объект, о котором пойдет речь, физически найден в 2022-м — это первая царская усыпальница со времен открытия гробницы Тутанхамона в 1922-м. Однако кому она принадлежала, установили лишь спустя три года.

Археологическую экспедицию возглавляла доктор Джудит Банбери из Кембриджского университета. Гробницу обнаружили в районе Фиванских гор. Первый признак ее значимости — роскошное жертвоприношение: целый скелет теленка в ритуальном тайнике. А под полутораметровым завалом камней скрывались ступени, ведущие вниз, в вырубленную в скале гробницу.

Спуск в погребальную камеру был непростым: проходы серьезно пострадали от многократных наводнений. Зато в камере исследователей ждали фрагменты уникальных росписей. На потолке сохранились синяя краска и желтые звезды, на северной стене — сцены из "Амдуат", священного погребального текста о ночном путешествии бога Ра через подземный мир, который был привилегией исключительно фараонов. Эти изображения указали на царский статус захоронения.

Загадкой оставалось, чья именно эта гробница. Она была намеренно опустошена вскоре после погребения — вероятно, из-за угрозы разграбления или для сохранения царских останков в неспокойные времена. Ответ дали несколько крошечных фрагментов алебастровых сосудов в форме уток, найденные при тщательном просеивании грунта. Надписи на них, упоминающие "сына Ра" и "великую супругу его, Хасепсут, да живет она…", позволили однозначно идентифицировать фараона Тутмоса II (правил примерно в 1493-1479 годах до н. э.), мужа знаменитой царицы-фараона Хатшепсут.

Ученые также пролили свет на египетские технологии: геоархеологический анализ позволил определить, как строители выбирали слои породы для гробниц. Кроме того, иероглифические записи сохранили песни древних рабочих ("Давай за Джехути, еще разок за Джехути!") — своеобразный аналог русского бурлацкого "Эй, ухнем!". По словам археологов, современные египтяне до сих пор поют что-то подобное.