Саудовская Аравия выступила против разделения Йемена

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Прохор Доренко. Саудовская Аравия выступает против разделения Йемена из-за опасений, связанных с переходом приграничных территорий под контроль проэмиратским силам, при этом в Эр-Рияде также не готовы допустить израильского влияния на самопровозглашенное государство по соседству, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости сотрудник центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи.

В начале декабря Южный переходный совет в Йемене (ЮПС), выступающий за создание отдельного государства, установил контроль над провинциями Хадрамаут и Махра на востоке Йемена . На фоне массовой народной поддержки на подконтрольных совету территориях прошли манифестации в поддержку создания независимого Южного Йемена. В свою очередь, Саудовская Аравия призвала к прекращению эскалации и выводу всех подразделений ЮПС из этих районов.

"Саудовская Аравия рассматривает провинции Хадрамаут и Махра как территории, представляющие для нее стратегическую региональную важность. К примеру, граница с Хадрамаутом имеет большую протяженность (порядка 700 километров - ред.). Присутствие каких-либо иностранных сил, включая ОАЭ , в этих районах Эр-Рияд воспринимает в качестве угрозы своей безопасности", - сказал Арифи.

По словам собеседника агентства, присутствующие на этих территориях местные политические группы поддерживали тесные отношения с Саудовской Аравией. Более того, королевство фактически управляло местными властями, и теперь потеря полного контроля над пограничной зоной означает возникновение прямой угрозы на южных границах страны, отметил эксперт.

При этом не менее важным сигналом для аравийской монархии стала появившаяся в израильских СМИ информация о связях ЮПС с еврейским государством. Так, согласно источникам гостелерадиокомпании Kan, южане намерены заручиться поддержкой от Израиля в создании собственного государства в обмен на взаимное признание друг друга в будущем.

"Саудовская Аравия опасается разделения Йемена, в частности, по причине последней информации о, так скажем, "дружелюбном сигнале" между ЮПС и Израилем на фоне недавнего признания независимости Сомалиленда. Королевство не допустит образования произраильского государства на своих границах", - добавил Арифи.

Израиль 26 декабря первым в мире признал независимость Сомалиленда . Территория государственного образования расположена на побережье Красного моря и, по мнению наблюдателей, может стать форпостом для защиты интересов еврейского государства от угроз со стороны йеменского проиранского движения "Ансар Аллах" (хуситов). Сама группировка уже заявила, что какое-либо израильское присутствие станет "законной военной целью".