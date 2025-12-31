Рейтинг@Mail.ru
02:03 31.12.2025
общество, земля, антарктида
Общество, Земля, Антарктида
На станции "Восток" назвали самый холодный день 2025 года

РИА Новости: самым холодным днем в 2025 году на станции "Восток" стало 9 июля

© ААНИИРоссийская антарктическая научная станция "Восток"
Российская антарктическая научная станция Восток - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© ААНИИ
Российская антарктическая научная станция "Восток". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Самым холодным днем 2025 года, согласно данным антарктической станции "Восток", стало 9 июля, температура там опустилась до минус 81,3 градуса, сообщили РИА Новости в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
"В 2025 году минимальная температура на антарктической станции "Восток" зафиксирована 9 июля. В этот день столбик термометра опустился до минус 81,3", - говорится в сообщении.
В ААНИИ добавили, что абсолютный рекорд на станции был зарегистрирован 23 июля 1983 года - температура приземного воздуха составила минус 89,2 градуса, вследствие чего "Восток" считается Полюсом холода Земли.
