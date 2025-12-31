На станции "Восток" назвали самый холодный день 2025 года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Самым холодным днем 2025 года, согласно данным антарктической станции "Восток", стало 9 июля, температура там опустилась до минус 81,3 градуса, сообщили РИА Новости в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

