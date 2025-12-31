https://ria.ru/20251231/aktrisa-2065857069.html
Умерла актриса Ольга Малющева
Умерла актриса Ольга Малющева - РИА Новости, 31.12.2025
Умерла актриса Ольга Малющева
Актриса Ольга Малющева умерла на 53-м году жизни, сообщили в Армавирском театре драмы и комедии. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:28:00+03:00
2025-12-31T16:28:00+03:00
2025-12-31T16:28:00+03:00
культура
россия
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065856054_0:468:1808:1484_1920x0_80_0_0_66deec94d14bacd79262c26a2021ba47.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065856054_0:299:1808:1654_1920x0_80_0_0_a809b657a73e090ba0dd0b5cc4ee1f78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, театр
Умерла актриса Ольга Малющева
На 53-м году жизни умерла актриса Ольга Малющева
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Актриса Ольга Малющева умерла на 53-м году жизни, сообщили
в Армавирском театре драмы и комедии.
"Светлая память о прекрасной актрисе и душевном человеке, Ольге Геннадьевне Малющевой, навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", — говорится в заявлении.
Артистка родилась в Благовещенске-на-Амуре в 1973 году. В 1996-м она окончила Амурское училище культуры. На сцене Армавирского театра драмы и комедии актриса исполняла роли Джейн ("Клинический случай"), Марлен ("Ужин дураков"), Маши ("Чайка"), Натальи ("Ловушка для божьих птах"), Шуры ("Любовь и голуби") и другие.
Кроме того, частью профессиональной карьеры Малющевой стала работа в кино: она участвовала в китайско-российских проектах, исполнила роль Валентины в фильме "Изгнание в Сибирь".