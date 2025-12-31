Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Ольга Малющева - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/aktrisa-2065857069.html
Умерла актриса Ольга Малющева
Умерла актриса Ольга Малющева - РИА Новости, 31.12.2025
Умерла актриса Ольга Малющева
Актриса Ольга Малющева умерла на 53-м году жизни, сообщили в Армавирском театре драмы и комедии. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:28:00+03:00
2025-12-31T16:28:00+03:00
культура
россия
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065856054_0:468:1808:1484_1920x0_80_0_0_66deec94d14bacd79262c26a2021ba47.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065856054_0:299:1808:1654_1920x0_80_0_0_a809b657a73e090ba0dd0b5cc4ee1f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, россия, театр
Культура, Россия, Театр
Умерла актриса Ольга Малющева

На 53-м году жизни умерла актриса Ольга Малющева

© Фото : Армавирский театр драмы и комедииАктриса Ольга Малющева
Актриса Ольга Малющева - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Армавирский театр драмы и комедии
Актриса Ольга Малющева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Актриса Ольга Малющева умерла на 53-м году жизни, сообщили в Армавирском театре драмы и комедии.
"Светлая память о прекрасной актрисе и душевном человеке, Ольге Геннадьевне Малющевой, навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", — говорится в заявлении.
Артистка родилась в Благовещенске-на-Амуре в 1973 году. В 1996-м она окончила Амурское училище культуры. На сцене Армавирского театра драмы и комедии актриса исполняла роли Джейн ("Клинический случай"), Марлен ("Ужин дураков"), Маши ("Чайка"), Натальи ("Ловушка для божьих птах"), Шуры ("Любовь и голуби") и другие.
Кроме того, частью профессиональной карьеры Малющевой стала работа в кино: она участвовала в китайско-российских проектах, исполнила роль Валентины в фильме "Изгнание в Сибирь".
 
КультураРоссияТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала