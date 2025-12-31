Рейтинг@Mail.ru
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 31.12.2025 (обновлено: 18:16 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/aes-2065870347.html
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты - РИА Новости, 31.12.2025
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты
Пожарные ликвидируют утечку соляной кислоты на бельгийской АЭС "Тьянж", при этом оператор Engie заверяет, что никакой опасности нет, сообщает агентство Белга. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:07:00+03:00
2025-12-31T18:16:00+03:00
в мире
engie
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118111/63/1181116373_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_904e00068df819b51e4cade2b115d035.jpg
https://ria.ru/20251223/yaponiya-2064112723.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118111/63/1181116373_123:0:1878:1316_1920x0_80_0_0_023a55dd509daeb4d032484ea171c8f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, engie
В мире, ENGIE
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты

Белга: на бельгийской АЭС "Тьянж" произошла утечка соляной кислоты

© AP Photo / Yves LoggheАЭС "Тианж" в бельгийской Валлонии
АЭС Тианж в бельгийской Валлонии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Yves Logghe
АЭС "Тианж" в бельгийской Валлонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидируют утечку соляной кислоты на бельгийской АЭС "Тьянж", при этом оператор Engie заверяет, что никакой опасности нет, сообщает агентство Белга.
"Пожарные направлены на АЭС "Тьянж" из-за утечки кислоты. По предварительным данным, этот инцидент не представляет опасности для жителей окрестных районов", - сказано в материале.
По данным журналистов, речь идет об утечке соляной кислоты. Оператор Engie сообщил, что произошла утечка из бочки, помещенной в силос для хранения в целях безопасности.
АЭС в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На остановленном реакторе АЭС "Фугэн" в Японии произошла утечка
23 декабря 2025, 15:48
 
В миреENGIE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала