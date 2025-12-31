https://ria.ru/20251231/aes-2065870347.html
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты
Пожарные ликвидируют утечку соляной кислоты на бельгийской АЭС "Тьянж", при этом оператор Engie заверяет, что никакой опасности нет, сообщает агентство Белга. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:07:00+03:00
2025-12-31T18:07:00+03:00
2025-12-31T18:16:00+03:00
На бельгийской АЭС произошла утечка соляной кислоты
Белга: на бельгийской АЭС "Тьянж" произошла утечка соляной кислоты