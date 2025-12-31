https://ria.ru/20251231/aeroporty-2065821854.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 31.12.2025
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
