В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:55:00+03:00
2025-12-31T23:55:00+03:00
2025-12-31T23:58:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
