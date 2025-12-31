Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 31.12.2025
23:55 31.12.2025 (обновлено: 23:58 31.12.2025)
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Домодедово" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов.
