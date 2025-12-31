https://ria.ru/20251231/aeroport-2065803368.html
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
