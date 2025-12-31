https://ria.ru/20251231/aeroport-2065786066.html
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.12.2025
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
иваново
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
