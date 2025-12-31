В Адыгее восстанавливают электроснабжение в нескольких населенных пунктах

КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в ряде населенных пунктов в Адыгее, где электроэнергия и подача тепла в жильё отсутствует из-за сильного снегопада, Специалисты восстанавливают электроснабжение в ряде населенных пунктов в Адыгее, где электроэнергия и подача тепла в жильё отсутствует из-за сильного снегопада, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В последний день уходящего года республика столкнулась со стихией. Город Майкоп Майкопский район оказались под воздействием сильнейшего снегопада, осадки прошли и в других районах Адыгеи . В части населённых пунктов отсутствует электроэнергия, подача тепла в жильё", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что проведено заседание оперштаба с главами муниципалитетов и ведомств, а с ночи все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Бригады энергетиков устраняют последствия снегопада, работают над восстановлением электроснабжения.

"На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам", - добавил Кумпилов.

Глава республики также сообщил, что в Майкопе из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. "Из непростых вопросов - опасное скопление снега на навесах. К сожалению, в Майкопе случилась трагедия - из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники - обошлось без пострадавших", - написал он.

Кумпилов призвал жителей населённых пунктов сохранять осторожность и своевременно очищать имущество и свою территорию от снега, а также по возможности отказаться от использования личного транспорта, не оставлять его на обочинах и в парковочных карманах.