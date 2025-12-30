https://ria.ru/20251230/znak-2065597035.html
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 30.12.2025
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала десять заявок на регистрацию своих товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:23:00+03:00
2025-12-30T11:23:00+03:00
2025-12-30T11:23:00+03:00
в мире
россия
елабуга
набережные челны
ford motor
соллерс
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/83/1552328354_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e54e48e260670db0a8f34294bcfa95d3.jpg
https://ria.ru/20250917/renault-2042369129.html
https://ria.ru/20251223/toyota-2064187693.html
россия
елабуга
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/83/1552328354_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9646300255b6dd34b5f227f2274fe95e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, елабуга, набережные челны, ford motor, соллерс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), f-15se
В мире, Россия, Елабуга, Набережные Челны, Ford Motor, Соллерс, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), F-15SE
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
РИА Новости: Ford подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России