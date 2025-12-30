Рейтинг@Mail.ru
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/znak-2065597035.html
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 30.12.2025
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала десять заявок на регистрацию своих товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:23:00+03:00
2025-12-30T11:23:00+03:00
в мире
россия
елабуга
набережные челны
ford motor
соллерс
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/83/1552328354_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e54e48e260670db0a8f34294bcfa95d3.jpg
https://ria.ru/20250917/renault-2042369129.html
https://ria.ru/20251223/toyota-2064187693.html
россия
елабуга
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155232/83/1552328354_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9646300255b6dd34b5f227f2274fe95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, елабуга, набережные челны, ford motor, соллерс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), f-15se
В мире, Россия, Елабуга, Набережные Челны, Ford Motor, Соллерс, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), F-15SE
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России

РИА Новости: Ford подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала десять заявок на регистрацию своих товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки с логотипами Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Linkoln, Mustang, Ranger, Tourneo, Transit поступили в ведомство в декабре 2025 года. Заявителем выступает "Форд Мотор Компани".
Завод Renault - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
17 сентября, 03:00
В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать транспортные средства, включая пассажирские микроавтобусы, минивэны, спортивные автомобили, а также запчасти к ним.
Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд".
"Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Toyota зарегистрировала три товарных знака в России
23 декабря, 20:20
 
В миреРоссияЕлабугаНабережные ЧелныFord MotorСоллерсФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала