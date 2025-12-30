Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065778790.html
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США
Владимир Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупционных скандалов на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:30:00+03:00
2025-12-30T22:30:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
эрл расмуссен
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20251230/miroshnik-2065777224.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065772339.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065745052.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, эрл расмуссен, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Эрл Расмуссен, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дональд Трамп
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США

Расмуссен: Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупции

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупционных скандалов на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"Зеленский находится в трудной ситуации. Похоже, всплывают новые подробности коррупционных скандалов, и это еще больше изолирует его", - сказал Расмуссен.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с "русскими"
Вчера, 22:00
Он выразил уверенность в том, что Россия не поддержит предложенный Украиной так называемый "мирный план". Как подчеркнул эксперт, "Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с Москвой, а также принять реальное положение дел на поле боя".
Расмуссен также отметил, что малые шаги в конце концов должны привести к мирному урегулированию. В то же время, он предупредил, что, если процесс слишком затянется, Украина может столкнуться с серьезными последствиями.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский заболел после визита в США
Вчера, 20:31
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Он в своем уме?" Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Вчера, 18:07
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийЭрл РасмуссенНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала