https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065778790.html
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США
Владимир Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупционных скандалов на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:30:00+03:00
2025-12-30T22:30:00+03:00
2025-12-30T22:30:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
эрл расмуссен
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20251230/miroshnik-2065777224.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065772339.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065745052.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, эрл расмуссен, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Эрл Расмуссен, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дональд Трамп
Зеленский сталкивается с изоляцией из-за коррупции, считает эксперт из США
Расмуссен: Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупции
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупционных скандалов на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"Зеленский
находится в трудной ситуации. Похоже, всплывают новые подробности коррупционных скандалов, и это еще больше изолирует его", - сказал Расмуссен
.
Он выразил уверенность в том, что Россия
не поддержит предложенный Украиной
так называемый "мирный план". Как подчеркнул эксперт, "Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с Москвой
, а также принять реальное положение дел на поле боя".
Расмуссен также отметил, что малые шаги в конце концов должны привести к мирному урегулированию. В то же время, он предупредил, что, если процесс слишком затянется, Украина может столкнуться с серьезными последствиями.
Президент США Дональд Трамп
28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде
. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.