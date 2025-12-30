Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заболел после визита в США - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 30.12.2025 (обновлено: 22:18 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065772339.html
Зеленский заболел после визита в США
Зеленский заболел после визита в США - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский заболел после визита в США
Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T20:31:00+03:00
2025-12-30T22:18:00+03:00
в мире
сша
флорида
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065745052.html
сша
флорида
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине

Зеленский заболел после визита в США

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом.
Украинское издание "Новости.LIVE" во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Отвечая на один из вопросов, тот откашлялся.
"Извините, немного простыл", — сказал он.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Он в своем уме?" Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Вчера, 18:07
 
В миреСШАФлоридаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала