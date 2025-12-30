Рейтинг@Mail.ru
"Он в своем уме?" Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 30.12.2025 (обновлено: 20:47 30.12.2025)
"Он в своем уме?" Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Читателей японской газеты Sankei Shimbun повергло в шок требование Владимира Зеленского увеличить срок действия предлагаемых американской стороной гарантий до...
украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине

"Он в своем уме?" Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun повергло в шок требование Владимира Зеленского увеличить срок действия предлагаемых американской стороной гарантий до 30-50 лет.
"Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, почему его российский коллега Владимир Путин не намерен идти ни на какие уступки по мирным переговорам. Страны Запада уже пели сладко о мире при подписании Минских соглашений. Это вранье нужно было, чтобы выиграть время и вооружить Украину. Москва никогда больше не клюнет на эту удочку", — написал один комментатор.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе высмеяли странную реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине
29 декабря, 15:03
"Владимир Зеленский попросту не желает положить конец этому конфликту. Он надеется избежать ответственности за свои преступления. Глава киевского режима всячески вставляет переговорщикам палки в колеса, постоянно выдвигает необоснованные требования. Пятьдесят лет, он в своем уме вообще? Такого ни одна страна пообещать не сможет. Конфликт будет завершен силовыми методами, все так или иначе закончится. А Украину впереди ждет еще больше горя", — отметил другой.
"Зеленский обалдел от собственной наглости. Причина конфликта с Россией — отсутствие у него хоть каких-то дипломатических качеств, эскалация напряженности на Донбассе, бесчисленные провокации. И вот Украина проигрывает. Более того, Киев не способен сделать вообще ничего без посторонней помощи. Несмотря на это, Зеленский выдвигает необоснованные требования одно за другим. Рожа-то не треснет?", — добавил еще один комментатор.
"Никто, ни одна страна не станет гарантировать что-то на срок в 30-50 лет. Владимир Зеленский не может этого не знать. Он действует вполне осознанно. Правда в том, что он вообще никогда не стремился к миру", — заключили читатели.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
29 декабря, 16:53

Переговоры во Флориде

Глава киевского режима 29 декабря заявил, что предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет. По его словам, президент США пообещал рассмотреть просьбу.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
Зеленского не встретили представители американской стороны в Майами - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом
Вчера, 02:12
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
