© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun Читателей японской газеты Sankei Shimbun повергло в шок требование Владимира Зеленского увеличить срок действия предлагаемых американской стороной гарантий до 30-50 лет.

"Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, почему его российский коллега Владимир Путин не намерен идти ни на какие уступки по мирным переговорам. Страны Запада уже пели сладко о мире при подписании Минских соглашений. Это вранье нужно было, чтобы выиграть время и вооружить Украину Москва никогда больше не клюнет на эту удочку", — написал один комментатор.

Владимир Зеленский попросту не желает положить конец этому конфликту. Он надеется избежать ответственности за свои преступления. Глава киевского режима всячески вставляет переговорщикам палки в колеса, постоянно выдвигает необоснованные требования. Пятьдесят лет, он в своем уме вообще? Такого ни одна страна пообещать не сможет. Конфликт будет завершен силовыми методами, все так или иначе закончится. А Украину впереди ждет еще больше горя", — отметил другой.

"Зеленский обалдел от собственной наглости. Причина конфликта с Россией — отсутствие у него хоть каких-то дипломатических качеств, эскалация напряженности на Донбассе , бесчисленные провокации. И вот Украина проигрывает. Более того, Киев не способен сделать вообще ничего без посторонней помощи. Несмотря на это, Зеленский выдвигает необоснованные требования одно за другим. Рожа-то не треснет?", — добавил еще один комментатор.

"Никто, ни одна страна не станет гарантировать что-то на срок в 30-50 лет. Владимир Зеленский не может этого не знать. Он действует вполне осознанно. Правда в том, что он вообще никогда не стремился к миру", — заключили читатели.

Переговоры во Флориде

Глава киевского режима 29 декабря заявил, что предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет. По его словам, президент США пообещал рассмотреть просьбу.

Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.

Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.

Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.