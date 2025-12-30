МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дерзкие требования Владимира Зеленского по предоставлению Украине гарантий безопасности могут обречь на провал переговоры по регулированию украинского конфликта, пишет журнал American Conservative.
В понедельник Зеленский утверждал, что предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет. По его словам, в воскресенье делегации из Украины и представители США утвердили гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления.
American Conservative описывает предложенные Вашингтону требования Зеленского по поводу предоставления гарантий безопасности Киеву. Издание подчеркивает, что Зеленский "теперь жалуется" на то, что предложенные Трампом требования, по его мнению, недостаточны, так как будут действовать только 15 лет.
"Дерзкие требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры (по Украине - ред.) на провал", - говорится в опубликованной в журнале статье.
В ней также отмечается, что предоставление гарантий безопасности Киеву может обернуться серьезными политическими и геополитическими "головными боями" для администрации Трампа. American Conservative призвал лидера США прояснить Зеленскому, как это было во время его первого визита в Белый дом в феврале, что у "Украины нет карт" в рукаве.
Ранее Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%.
Газета Kyiv Post со ссылкой на неназванный западный источник писала, что предоставление гарантий безопасности Украине остается камнем преткновения на пути к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.