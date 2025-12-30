СМИ: требования Зеленского могут привести к провалу переговоры по Украине

"Дерзкие требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры (по Украине - ред.) на провал", - говорится в опубликованной в журнале статье.

В ней также отмечается, что предоставление гарантий безопасности Киеву может обернуться серьезными политическими и геополитическими "головными боями" для администрации Трампа. American Conservative призвал лидера США прояснить Зеленскому, как это было во время его первого визита в Белый дом в феврале, что у "Украины нет карт" в рукаве.