Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев на Западе - РИА Новости, 30.12.2025
12:34 30.12.2025 (обновлено: 16:50 30.12.2025)
Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев на Западе
Владимир Зеленский и европейские лидеры намеренно затягивают мирный процесс по Украине с помощью опасных провокаций, заявил британский журналист Афшин Раттанси. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
украина
европа
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины
Журналист Раттанси обвинил Зеленского в намеренной эскалации конфликта

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры намеренно затягивают мирный процесс по Украине с помощью опасных провокаций, заявил британский журналист Афшин Раттанси.
Так он отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в понедельник.
"Ни Европа, ни Украина не настроены всерьез на прекращение опосредованной войны. Зеленский затягивает войну ради выживания своего режима, Европа затягивает ее, потому что их лидеры настолько глубоко заблуждаются, полагая, что они могут победить Россию любой ценой, что не могут и не будут снижать градус накала, а вместо этого будут стремиться к опасной эскалации", — написал он.
По его мнению, ответ России будет жестким и незамедлительным.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинМирный план США по УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
