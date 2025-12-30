И отечественные "всепропальщики", и западные русофобы с самого начала были практически едины в интерпретации утечек о так называемых "уступках" России в рамках переговоров с американцами — разница была лишь в деталях и эпитетах, где с одной стороны стенали о "договорняке", а с другой — о "слабости позиции России".

После реакции российских властей на атаку украинскими дронами на резиденцию российского президента Владимира Путина на Валдае становится окончательно ясно, что подразумевалось под уступками и что теперь с ними будет.

Многие обратили внимание на то, что еще 25 декабря, в западное Рождество, Зеленский совершенно непрозрачно пожелал смерти российскому лидеру, и вчерашняя атака доказала, что решение о попытке убийства Владимира Путина было принято киевской шайкой уже тогда.

Мало того: согласно расчетам, украинские дроны были запущены еще за пару часов до того, как в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго началась его встреча с Зеленским, так как результат этой встречи был известен уже заранее.

Никаких шансов на "продажу" своего плана у Зеленского не было изначально: он в очередной раз озвучил, что ВСУ из Донбасса не уйдут, на Украине предполагается присутствие военных контингентов стран НАТО , от России требуется долговременное прекращение огня якобы для проведения референдума и так далее — то есть были в очередной раз поставлены условия, заведомо неприемлемые для нашей стороны.

Трамп назвал результаты встречи позитивными, но всем было понятно, что он глубоко разочарован и раздражен попытками Зеленского затянуть время. По словам американского президента, "Штаты рекомендовали Киеву не пытаться получить передышку, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности".

Зеленский, получив добро от своих дружков в Лондоне , решил пойти на опережение: если ударом был бы убит Путин, то был расчет на наступление в России политического хаоса. Если нет — то Россия будет вынуждена ответить гипертрофированно резко (по словам Зеленского, якобы планируется удар по административному центру Киева), и ее можно будет обвинить в срыве мирных переговоров.

Но все пошло не так.

Покушение на Путина сорвалось, а российские официальные лица, вместо ожидаемого всеми бряцания угрозами, почти слово в слово озвучили несколько сухих тезисов:

— вчерашняя атака — это акт государственного терроризма, за который отвечает лично Зеленский;

— атака была произведена в разгар мирного процесса и является пощечиной американскому лидеру, который до последнего надеялся на вменяемость Киева;

— действия киевского режима не останутся без ответа, и этот ответ не будет дипломатическим;

— переговорная позиция РФ будет однозначно пересмотрена "по целому ряду достигнутых договоренностей и наметившихся развязок", и Россия надеется на понимание американских партнеров.

Теперь вспомним о том, что до недавнего времени после каждого контакта с российскими переговорщиками американская сторона в непривычно последовательной манере подчеркивала, что "Россия однозначно расположена к миру" и "настроена на конструктивное разрешение конфликта".

Вчерашняя атака обнуляет наши уступки, поскольку даже американцам стало очевидно, что нынешнее террористическое образование под названием Украина во главе с обезумевшим шакалом по определению больше не может являться субъектом переговоров.

По словам Трампа после атаки, он был чрезвычайно зол тем, что провокация Киева произошла "в совершенно неподходящее время" и что он категорически против атаки на "дом Путина" и даже не мог предположить "такие сумасшедшие действия". Американский президент сообщил Владимиру Путину, что он благодарит Бога, что в свое время не передал Украине "Томагавки", и что "попытка атаки на госрезиденцию Путина повлияет на подходы США в контексте работы с Зеленским".

Что будет или не будет делать Трамп с Зеленским — теперь неважно.

А важно то, чем ответит Россия.

Со стопроцентной вероятностью на Западе исходят из того, что мы что-нибудь показательно размолотим (это было бы в стиле Трампа): например, можно превратить в алмазную пыль и живописные кратеры весь правительственный квартал Киева.

И на это тоже очень надеется Зеленский.

Но дело в том, что российское руководство не действует в парадигме "оскорбленного самолюбия", а значит, что никакой показательной бомбардировки для остроты ощущений не произойдет.

Потому что все, что надо, уже произошло: есть все признаки того, что для нас сама возможность иметь представителей нынешнего режима на Украине в переговорной комбинации теперь обнулилась, так же как на фоне темпов продвижения русской армии стало бессмысленно обсуждать вывод ВСУ с Донбасса. Противоположная сторона — террористы, с ними переговоры больше вести не будут; нынешняя власть в Киеве — террористическая, сохранять ее нельзя. Точка.

Отныне совершенно неважно, что говорят и какими бумажками будут трясти в Киеве: эти люди уже мертвецы, и их "государство" — тоже мертвец.