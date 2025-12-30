МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Западе готовят планы по приходу к власти на Украине экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, перед которым поставили цель заключить фиктивное соглашение с Россией, рассказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком в социальной сети X.
«
"Внимание: Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Ему отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб", — заявил он.
Валерий Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ до февраля 2024 года. Несколько украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о его вероятном конфликте с Владимиром Зеленским. Издание Washington Post отмечало, что экс-главком ВСУ может представлять угрозу для главы киевского режима, если решит начать политическую карьеру.
В мае 2024 года Залужного назначили послом Украины в Великобритании.
В понедельник украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Залужный может покинуть пост посла в Лондоне и вернуться на Украину для начала политической карьеры. В тот же день представитель экс-главкома ВСУ Оксана Тороп опровергла информацию о том, что ее шеф собирается оставить текущее место работы и возвратиться на родину.
"Будет гражданская война": Залужный поделился пугающим прогнозом
19 декабря, 08:00