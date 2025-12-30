Рейтинг@Mail.ru
02:12 30.12.2025 (обновлено: 03:49 30.12.2025)
Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Колоссальная разница в приеме президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского по прилете в США вызвала обиду у главы киевского режима, сообщает британское издание Telegraph.
"Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским", — указывается в материале.

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 19:03
В воскресенье во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Газета Financial Times подчеркнула, что надежды главы киевского режима от встречи не оправдались. Во время переговоров глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде
01:29
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампМирный план США по УкраинеВладимир ЗеленскийАляскаВладимир Путин
 
 
