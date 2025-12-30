Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
21:49 30.12.2025
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ
Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в любом формате", сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.12.2025
2025
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, пишут СМИ

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в любом формате", сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
"Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
