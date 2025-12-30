МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в любом формате", сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
