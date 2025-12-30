Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа прилететь с визитом на Украину, обосновав это тем, что прибытие борта №1 из США поможет Киеву защититься от ударов.
Ранее Трамп сообщил, что может выступить перед Верховной радой Украины, если это поможет урегулированию украинского конфликта.
"Это будет полезно, если Трамп сможет приехать… Я ему сказал, что будем рады его видеть. Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
