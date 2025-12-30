Зеленский обсуждает с США присутствие американских войск на Украине

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинская сторона обсуждает с президентом США Дональдом Трампом присутствие американских войск на Украине, несмотря на нежелание Вашингтона направлять силы на Украину.
Лидер Соединенных Штатов еще в августе заявлял, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.