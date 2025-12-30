Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсуждает с США присутствие американских войск на Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 30.12.2025
Зеленский обсуждает с США присутствие американских войск на Украине
украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, страна.ua, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Страна.ua, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Зеленский обсуждает с США присутствие американских войск на Украине

Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом присутствие войск США на Украине

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинская сторона обсуждает с президентом США Дональдом Трампом присутствие американских войск на Украине, несмотря на нежелание Вашингтона направлять силы на Украину.
Лидер Соединенных Штатов еще в августе заявлял, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
"Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "коалиции решительных". Мы бы хотели этого", - заявил Зеленский, слова которого приводит издание "Страна.ua".
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерСтрана.uaНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
