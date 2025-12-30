Встреча коалиции желающих запланирована на 6 января, заявил Зеленский

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Встреча лидеров стран так называемой "коалиции желающих" по Украине запланирована на 6 января во Франции, перед этим 3 января встретятся советники по вопросам нацбезопасности стран коалиции, сообщил во вторник Владимир Зеленский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что "коалиция желающих" встретится в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
"Только что (секретарь СНБО Украины – ред.) Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих" о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим.
Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
