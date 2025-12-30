Встреча коалиции желающих запланирована на 6 января, заявил Зеленский

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Встреча лидеров стран так называемой "коалиции желающих" по Украине запланирована на 6 января во Франции, перед этим 3 января встретятся советники по вопросам нацбезопасности стран коалиции, сообщил во вторник Владимир Зеленский.