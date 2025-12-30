https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065735819.html
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
Владимир Зеленский и его европейские сторонники "уперлись" в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:39:00+03:00
2025-12-30T17:39:00+03:00
2025-12-30T17:42:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
владимир зеленский
питер кузник
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065649185.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_c7623438d21ff56452521d3fc90ad5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, украина, владимир зеленский, питер кузник, дональд трамп, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Питер Кузник, Дональд Трамп, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
Профессор Кузник: Зеленский и его сторонники уперлись в вопросе переговоров