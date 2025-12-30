Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
17:39 30.12.2025
Зеленский и его сторонники упираются на переговорах, считает эксперт
Владимир Зеленский и его европейские сторонники "уперлись" в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 30.12.2025
Профессор Кузник: Зеленский и его сторонники уперлись в вопросе переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский и его европейские сторонники "уперлись" в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
Зеленский и его европейские покровители уперлись на своем”, - сказал Кузник агентству.
По словам профессора, Киев и Европа по-прежнему не желают менять свою жесткую позицию, даже несмотря на успехи России на поле боя и падение рейтингов Зеленского.
Кузник добавил, что распространяемая в Европе риторика, представляющая Россию угрозой для континента, прежде всего служит для запугивания европейцев и оправдания масштабных программ перевооружения в странах ЕС.
В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Ранее Трамп заявил, что провёл хороший и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: требования Зеленского могут привести к провалу переговоры по Украине
Вчера, 13:42
 
