Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию - РИА Новости, 30.12.2025
03:08 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065547383.html
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию
Владимир Зеленский попытался снять с себя ответственность за масштабную коррупцию на Украине, заявив, что все его внимание сосредоточено на вооруженном... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:08:00+03:00
2025-12-30T03:08:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
https://ria.ru/20251118/wsj-2055849139.html
https://ria.ru/20251228/tramp-2065246527.html
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию

Зеленский заявил, что все его внимание сосредоточено на конфликте с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский попытался снять с себя ответственность за масштабную коррупцию на Украине, заявив, что все его внимание сосредоточено на вооруженном конфликте с Россией.
"Послушайте, я сфокусирован на войне", - сказал Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о коррупции на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ рассказали о новой угрозе для Зеленского
18 ноября, 21:12
Зеленский добавил, что украинские антикоррупционные органы якобы беспрепятственно выполняют свою работу.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским
28 декабря, 23:05
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Версия 2023.1 Beta
