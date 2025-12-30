https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065546924.html
Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
