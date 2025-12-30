Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему - РИА Новости, 30.12.2025
03:01 30.12.2025
Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему
Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему - РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
россия
2025
в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему

Зеленский считает понятным, почему Путин ему не доверяет

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина.
"Он не доверяет мне. Это понятно", - сказал Зеленский.
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
