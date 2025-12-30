Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025
02:50 30.12.2025
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом,... РИА Новости, 30.12.2025
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения президента США Дональда Трампа ему недостаточно.
"Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими", - сказал Зеленский.
Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде. Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
 
 
