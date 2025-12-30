https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065546436.html
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом,... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
сша
украина
флорида
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом
Зеленскому мало гарантий от Трампа, он требует ратификации конгресса