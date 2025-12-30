Зеленский рассказал, когда уйдет из власти

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал уйти из власти после завершения конфликта на Украине.
"Да", — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на утверждение журналиста о таком развитии событий.
В начале декабря Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов.
Нового президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.