Защита обжалует заочный арест продюсера Разина по делу о мошенничестве
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Защита обжалует заочный арест продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат по назначению Олег Власов.
"Да, обжалую", - рассказал собеседник агентства.
Во вторник Таганский суд Москвы
арестовал Разина
на срок два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции. Его интересы в ходе заседания представлял адвокат по назначению, так как защитник продюсера по соглашению в суд дважды не явился и просил об отложениях.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая
") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым
.
МВД объявило Разина в розыск, в том числе международный. Он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.