Защита обжалует заочный арест продюсера Разина по делу о мошенничестве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Защита обжалует заочный арест продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат по назначению Олег Власов.

МВД объявило Разина в розыск, в том числе международный. Он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.