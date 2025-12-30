https://ria.ru/20251230/zaporozhe-2065724370.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
