В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:20:00+03:00
2025-12-30T14:20:00+03:00
2025-12-30T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
запорожье
запорожская область
киев
запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
