https://ria.ru/20251230/zapad-2065621096.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:19:00+03:00
2025-12-30T12:19:00+03:00
2025-12-30T12:25:00+03:00
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07739aa2462d3f1914f1bbd1c3eb316a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d4e02fd4f542f0a415bb00974b43bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 190 военных в зоне действий "Запада" за сутки