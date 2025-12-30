МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные политики, заявляя об отсутствии планов у России напасть на их страны, тем не менее не отказываются от милитаризации, отметил военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"(Глава Нацразведки США. — Прим. ред.) Тулси Габбард, а затем (глава Минобороны ФРГ. — Прим. ред.) Писториус сказали, что Россия не собирается нападать на НАТО: "Это чушь, это ложь". Но Писториус не говорит, что Запад не собирается проводить милитаризацию, на которую политики просят у своих парламентов деньги", — сказал эксперт.
По его словам, впоследствии политики могут выдумать ложную причину, по которой Москва хочет мирного сосуществования.
"В итоге они смогут сказать, что русские не напали, потому что "мы создали армию. Мы собрали горстку танков, и русские испугались", — пояснил экс-разведчик.
При этом Риттер подчеркнул, что подобные манипуляции общественным мнением — неотъемлемая часть западной политики.
"Это же политики. Они будут лгать на каждом шагу. Правда никогда не была их коньком", — добавил аналитик.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
