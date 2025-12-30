Рейтинг@Mail.ru
"Русские испугались". В США сделали заявление об усилении армий Запада - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 30.12.2025 (обновлено: 11:23 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/zapad-2065550666.html
"Русские испугались". В США сделали заявление об усилении армий Запада
"Русские испугались". В США сделали заявление об усилении армий Запада - РИА Новости, 30.12.2025
"Русские испугались". В США сделали заявление об усилении армий Запада
Западные политики, заявляя об отсутствии планов у России напасть на их страны, тем не менее не отказываются от милитаризации, отметил военный аналитик, офицер... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T04:02:00+03:00
2025-12-30T11:23:00+03:00
в мире
евросоюз
сша
нато
россия
москва
скотт риттер
тулси габбард
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_664a7bddd88b27fe457c7f97c26ee82c.jpg
https://ria.ru/20251221/evropa-2063521940.html
https://ria.ru/20251218/evropa-2062650870.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f9b167573ec060d628508e4daf9382c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, сша, нато, россия, москва, скотт риттер, тулси габбард, сергей лавров, запад
В мире, Евросоюз, США, НАТО, Россия, Москва, Скотт Риттер, Тулси Габбард, Сергей Лавров, Запад
"Русские испугались". В США сделали заявление об усилении армий Запада

Аналитик Риттер: Запад опровергает миф о русской угрозе, продолжая милитаризацию

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные политики, заявляя об отсутствии планов у России напасть на их страны, тем не менее не отказываются от милитаризации, отметил военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"(Глава Нацразведки США. — Прим. ред.) Тулси Габбард, а затем (глава Минобороны ФРГ. — Прим. ред.) Писториус сказали, что Россия не собирается нападать на НАТО: "Это чушь, это ложь". Но Писториус не говорит, что Запад не собирается проводить милитаризацию, на которую политики просят у своих парламентов деньги", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
21 декабря, 08:00
По его словам, впоследствии политики могут выдумать ложную причину, по которой Москва хочет мирного сосуществования.
"В итоге они смогут сказать, что русские не напали, потому что "мы создали армию. Мы собрали горстку танков, и русские испугались", — пояснил экс-разведчик.
При этом Риттер подчеркнул, что подобные манипуляции общественным мнением — неотъемлемая часть западной политики.
"Это же политики. Они будут лгать на каждом шагу. Правда никогда не была их коньком", — добавил аналитик.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа готовится к войне: какие вопросы это ставит перед Россией
18 декабря, 08:00
 
В миреЕвросоюзСШАНАТОРоссияМоскваСкотт РиттерТулси ГаббардСергей ЛавровЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала