"Потеряли все": в США высказались о подготовке к войне с Россией
01:27 30.12.2025 (обновлено: 01:30 30.12.2025)
"Потеряли все": в США высказались о подготовке к войне с Россией
в мире
сша
европа
россия
нато
евросоюз
марк слебода
в мире, сша, европа, россия, нато, евросоюз, марк слебода
В мире, США, Европа, Россия, НАТО, Евросоюз, Марк Слебода
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Многие в правительствах США и стран Европы на самом деле стремятся к прямому вооруженному конфликту с Россией и намеренно тормозят мирный процесс на Украине, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией. <…> Из-за однополярного мира в США и Европе за последние десятилетия появилось слишком много людей, которые потеряли все и перестали бояться ядерного оружия. <…> Например, в обеих палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии. <…> Именно из-за разногласий в правительствах США и стран ЕС по вопросам внешней политики и тормозится мирный процесс на Украине", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Общая беда объединила Европу с Россией
27 декабря, 08:00
Вместе с тем Слебода выразил уверенность, что Россия способна защитить свой суверенитет и право проводить самостоятельную политику.
"Россия не позволит этим силам повлиять на свои действия на местах, приостановить их или помешать им, потому что в итоге только ее действия имеют значение", — подчеркнул аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря, 08:00
 
В миреСШАЕвропаРоссияНАТОЕвросоюзМарк Слебода
 
 
