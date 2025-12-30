Рейтинг@Mail.ru
Киеву не нужен мир, заявила Захарова - РИА Новости, 30.12.2025
00:40 30.12.2025 (обновлено: 00:47 30.12.2025)
Киеву не нужен мир, заявила Захарова
Киеву не нужен мир, заявила Захарова - РИА Новости, 30.12.2025
Киеву не нужен мир, заявила Захарова
Киеву не нужен мир, Запад платит им за теракты, за экстремизм и за убийство граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2025
Киеву не нужен мир, заявила Захарова

Захарова: Запад платит Киеву за теракты и за убийство граждан Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киеву не нужен мир, Запад платит им за теракты, за экстремизм и за убийство граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Им (Киеву - ред.) не нужен мир, им за мир не платят. Им платят только за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийства граждан Украины им тоже Запад платит", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Захарова назвала Киев террористическим интернационалом
00:47
 
В миреКиевУкраинаМирный план США по УкраинеМария ЗахароваРоссияСергей Лавров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
