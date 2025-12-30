В Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена Хлызова

Помощник омбудсмена Михаил Иванчиков 24 декабря сообщал РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб. Как сообщал РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова сочетанные травмы, состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации, но гиподинамические показатели в норме. В минздраве 29 декабря рассказали РИА Новости, что Хлызова перевели из реанимации в обычное отделение, он в стабильном состоянии средней тяжести.