В Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена Хлызова - 30.12.2025
13:29 30.12.2025
В Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена Хлызова
В Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена Хлызова - РИА Новости, 30.12.2025
В Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена Хлызова
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Забайкалье, где пострадал региональный уполномоченный по правам человека Николай Хлызов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2025
Карымский район
Происшествия, Карымский район, Россия
В Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена Хлызова

РИА Новости: в Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием омбудсмена

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Забайкалье, где пострадал региональный уполномоченный по правам человека Николай Хлызов, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД.
Помощник омбудсмена Михаил Иванчиков 24 декабря сообщал РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб. Как сообщал РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова сочетанные травмы, состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации, но гиподинамические показатели в норме. В минздраве 29 декабря рассказали РИА Новости, что Хлызова перевели из реанимации в обычное отделение, он в стабильном состоянии средней тяжести.
"ДТП произошло днем 24 декабря 2025 года на региональной автодороге "Дарасун - Солнцево" в Карымском районе. В результате аварии погиб водитель и пострадал пассажир одного транспортного средства. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства ДТП", - сказал собеседник агентства.
