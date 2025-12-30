Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене

ДОХА, 30 дек — РИА Новости. Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене объявило о военной операции в восточной провинции Хадрамаут на фоне ее захвата силами Переходного совета Южного Йемена.
«
"Мы требуем от гражданских лиц немедленно покинуть порт Аль-Мукалла с целью обеспечить их защиту во время проведения военной операции", — говорится в обращении коалиции, распространенном агентством новостей SPA.
В начале декабря Переходный совет захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена.
В субботу Саудовская Аравия призвала сепаратистов прекратить эскалацию конфликта и откликнуться на призыв убрать войска из восточных регионов, передав военные позиции силам "Щит родины", которые подчиняются главе Руководящего президентского совета Йемена Рашаду аль-Алими. Он осудил захват провинций и призвал Эр-Рияд оказать военную поддержку в их возвращении под контроль международно признанных властей.
Рубио призвал к сдержанности на фоне обострения ситуации в Йемене
27 декабря, 01:41