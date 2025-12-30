Рейтинг@Mail.ru
Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене
04:51 30.12.2025 (обновлено: 09:41 30.12.2025)
Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене
Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене объявило о военной операции в восточной провинции Хадрамаут на фоне ее захвата силами... РИА Новости, 30.12.2025
ДОХА, 30 дек — РИА Новости. Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене объявило о военной операции в восточной провинции Хадрамаут на фоне ее захвата силами Переходного совета Южного Йемена.
"Мы требуем от гражданских лиц немедленно покинуть порт Аль-Мукалла с целью обеспечить их защиту во время проведения военной операции", — говорится в обращении коалиции, распространенном агентством новостей SPA.
При этом Эр-Рияд нанес авиаудары по порту Эль-Мукалла. Как утверждается, целью атаки стал груз с оружием и боевой техникой, выгруженный с двух судов, которые прибыли из ОАЭ.
В начале декабря Переходный совет захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена.
В субботу Саудовская Аравия призвала сепаратистов прекратить эскалацию конфликта и откликнуться на призыв убрать войска из восточных регионов, передав военные позиции силам "Щит родины", которые подчиняются главе Руководящего президентского совета Йемена Рашаду аль-Алими. Он осудил захват провинций и призвал Эр-Рияд оказать военную поддержку в их возвращении под контроль международно признанных властей.
