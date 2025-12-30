Рейтинг@Mail.ru
04:09 30.12.2025
Институт Пушкина назвал самые популярные слова 2025 года
Существительные, связанные с информационным сектором, то есть "нейросеть", "ИИ", "промпт", "алгоритмы", "технологии" и "данные" стали самыми популярными в 2025... РИА Новости, 30.12.2025
Дарья Буймова
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Существительные, связанные с информационным сектором, то есть "нейросеть", "ИИ", "промпт", "алгоритмы", "технологии" и "данные" стали самыми популярными в 2025 году, сообщил РИА Новости ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.
"Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь", - сказал Гусев.
Он добавил, что другая категория единиц имеет событийное звучание и отражает общественно-политическую и культурную повестку. "Здесь можно отметить слова "Интервидение", "переговоры", "саммит, "Аляска, "дипломатия", - отметил ректор.
Кроме того, наблюдается скачок в употреблении слов "отечественный" и "национальный", что свидетельствует об укреплении национально-культурного и технологического суверенитета России.
Также Гусев выделил глагол "генерировать", так как его значение и сфера употребления существенно расширились.
"Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по производству новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое. Сленговая форма генерить подчеркивает рутинизацию и обытовление этого процесса", - заключил ректор Института Пушкина.
