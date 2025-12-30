Институт Пушкина назвал самые популярные слова 2025 года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Существительные, связанные с информационным сектором, то есть "нейросеть", "ИИ", "промпт", "алгоритмы", "технологии" и "данные" стали самыми популярными в 2025 году, сообщил РИА Новости ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

"Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь", - сказал Гусев.

Он добавил, что другая категория единиц имеет событийное звучание и отражает общественно-политическую и культурную повестку. "Здесь можно отметить слова "Интервидение", "переговоры", "саммит, "Аляска, "дипломатия", - отметил ректор.

Кроме того, наблюдается скачок в употреблении слов "отечественный" и "национальный", что свидетельствует об укреплении национально-культурного и технологического суверенитета России

Также Гусев выделил глагол "генерировать", так как его значение и сфера употребления существенно расширились.