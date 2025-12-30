https://ria.ru/20251230/yamayka-2065779284.html
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол - РИА Новости, 30.12.2025
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол
Восстановление Ямайки после удара урагана "Мелисса", по оценкам властей, займет годы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:33:00+03:00
2025-12-30T22:33:00+03:00
2025-12-30T22:33:00+03:00
ямайка
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051399125_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0698bcf29b386d4db10c58c808f270.jpg
https://ria.ru/20251230/posol-2065751076.html
https://ria.ru/20251105/uragan-2052869415.html
ямайка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051399125_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_7314d23be992cddc066c4ee46abf9ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямайка, россия, в мире
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол
Петрович: восстановление Ямайки после урагана "Мелисса" займет годы
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Восстановление Ямайки после удара урагана "Мелисса", по оценкам властей, займет годы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей Петрович.
Собеседник агентства указал, что ураган, обрушившийся на остров в октябре, был сильнейшим в истории Ямайки
. Ущерб от него оценивается в 8,8 миллиарда долларов или в 41% ямайского ВВП.
"По оценкам ямайского правительства, а также международных финансовых организаций, в частности МВФ
, процесс восстановления займет даже не месяцы, а годы", - сказал посол России
.
Восстановление предполагается как за счет собственных средств Ямайки, так и с опорой на помощь партнеров страны, в том числе международных банковских структур, объяснил дипломат. Он уточнил, что в кратчайшие сроки удалось мобилизовать примерно 600 миллионов долларов, однако этой суммы мало для финансирования работ.
"По мнению экспертов, собранный объем прямой финансовой и гуманитарной помощи был бы достаточен только "для выживания", но не для восстановления. В этих обстоятельствах ямайское правительство было вынуждено привлечь дополнительные 6,7 миллиарда долларов США
– в том числе заемных средств – по линии МВФ, Группы Всемирного банка
, Межамериканского банка развития и ряда других международных финансовых банковских институтов", - отметил собеседник агентства.