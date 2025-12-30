Рейтинг@Mail.ru
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол - РИА Новости, 30.12.2025
22:33 30.12.2025
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол
Восстановление Ямайки после удара урагана "Мелисса", по оценкам властей, займет годы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей...
Восстановление Ямайки после урагана займет годы, считает посол

Петрович: восстановление Ямайки после урагана "Мелисса" займет годы

© AP Photo / Matias DelacroixПоследствия урагана "Мелисса" в Кингстоне
© AP Photo / Matias Delacroix
Последствия урагана "Мелисса" в Кингстоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Восстановление Ямайки после удара урагана "Мелисса", по оценкам властей, займет годы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей Петрович.
Собеседник агентства указал, что ураган, обрушившийся на остров в октябре, был сильнейшим в истории Ямайки. Ущерб от него оценивается в 8,8 миллиарда долларов или в 41% ямайского ВВП.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
Вчера, 18:34
"По оценкам ямайского правительства, а также международных финансовых организаций, в частности МВФ, процесс восстановления займет даже не месяцы, а годы", - сказал посол России.
Восстановление предполагается как за счет собственных средств Ямайки, так и с опорой на помощь партнеров страны, в том числе международных банковских структур, объяснил дипломат. Он уточнил, что в кратчайшие сроки удалось мобилизовать примерно 600 миллионов долларов, однако этой суммы мало для финансирования работ.
"По мнению экспертов, собранный объем прямой финансовой и гуманитарной помощи был бы достаточен только "для выживания", но не для восстановления. В этих обстоятельствах ямайское правительство было вынуждено привлечь дополнительные 6,7 миллиарда долларов США – в том числе заемных средств – по линии МВФ, Группы Всемирного банка, Межамериканского банка развития и ряда других международных финансовых банковских институтов", - отметил собеседник агентства.
Ураган Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Премьер Ямайки оценил ущерб от урагана "Мелисса" в треть ВВП
5 ноября, 02:50
 
