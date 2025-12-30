Власти Ямайки не угрожают работе дочерней структуры "Русала", заявил посол

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Компания Windalco, дочерняя структура ОК "Русал" и крупнейший игрок бокситно-глиноземной отрасли Ямайки, сталкивается с опосредованным влиянием западных санкций, но власти страны никак не угрожают работе ее объектов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей Петрович.