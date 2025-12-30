Власти Ямайки не угрожают работе дочерней структуры "Русала", заявил посол

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Компания Windalco, дочерняя структура ОК "Русал" и крупнейший игрок бокситно-глиноземной отрасли Ямайки, сталкивается с опосредованным влиянием западных санкций, но власти страны никак не угрожают работе ее объектов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей Петрович.
"Дочерняя структура ОК "Русал" – компания Windalco остается крупнейшим игроком в бокситно-глиноземной отрасли страны. При этом влияние западных санкций на положение этой компании в Ямайке носит опосредованный характер", - сказал собеседник агентства.
Он указал, что из-за действия санкций наблюдается нарушение цепочек поставок запчастей и оборудования, которые нужны для производства. Кроме этого, посол России упомянул не самую благоприятную ситуацию на мировом рынке алюминия, отметив, что себестоимость переработки бокситов и производства глинозема на Ямайке выше, чем в среднем в мире.
"Продолжение функционирования производственного комплекса на острове – это вопрос внутренней политики компании "Русал". Каких-либо прямых угроз для его деятельности со стороны ямайских властей нет", - заключил дипломат.