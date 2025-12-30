WSJ назвал обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией вызовом для США

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обострение отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией является дипломатическим вызовом для США и нежелательно для Вашингтона на фоне его усилий по сдерживанию Ирана, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по грузу ОАЭ для сил Переходного совета Южного Йемена.
Саудовская Аравия заявила во вторник, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает такие действия угрозой своей национальной безопасности. Эр-Рияд также призвал ОАЭ вывести свои силы из Йемена и прекратить поддержку южан, добивающихся независимости.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.