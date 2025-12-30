Рейтинг@Mail.ru
WSJ назвал обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией вызовом для США - РИА Новости, 30.12.2025
19:38 30.12.2025
WSJ назвал обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией вызовом для США
WSJ назвал обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией вызовом для США
в мире
оаэ
йемен
саудовская аравия
оаэ
йемен
саудовская аравия
в мире, оаэ, йемен, саудовская аравия
В мире, ОАЭ, Йемен, Саудовская Аравия
© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио во время визита в Эр-Рияд
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Эр-Рияд. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обострение отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией является дипломатическим вызовом для США и нежелательно для Вашингтона на фоне его усилий по сдерживанию Ирана, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по грузу ОАЭ для сил Переходного совета Южного Йемена.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минобороны ОАЭ заявило о добровольном выводе сил из Йемена
Вчера, 17:26
"Это разногласие представляет собой дипломатический вызов для США и является нежелательным осложнением на фоне того, как Вашингтон ведёт работу по сдерживанию Ирана и убеждает Тегеран отказаться от его ядерной программы", - говорится в сообщении.
Саудовская Аравия заявила во вторник, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает такие действия угрозой своей национальной безопасности. Эр-Рияд также призвал ОАЭ вывести свои силы из Йемена и прекратить поддержку южан, добивающихся независимости.
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В МИД Саудовской Аравии назвали действия ОАЭ в Йемене угрозой безопасности
Вчера, 09:58
 
